Cướp ngân hàng ở Quảng Nam rồi tẩu thoát về Quảng Ngãi thì bị bắt

Theo thông tin ban đầu, sau khi nhận được thông tin từ ngành chức năng huyện Núi Thành về vụ cướp ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Núi Thành, xảy ra vào chiều 1.4, Công an huyện Bình Sơn nhanh chóng lên kế hoạch bủa vây, phòng trường hợp các nghi phạm đào thoát về hướng Bình Sơn.

Các trinh sát Công an Bình Sơn sau đó phát hiện hai người khả nghi chạy xe máy từ hướng Núi Thành di chuyển về Bình Sơn, nên lập tức bám theo.

Hai nghi phạm nói trên đi từ Núi Thành, sau đó đến xã Bình Thạnh (Bình Sơn) rồi đi lòng vòng khắp các xã thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, cuối cùng thì về thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn). Tại đây, Công an Bình Sơn ập vào kiểm tra, phát hiện tang vật nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm đã khai nhận hành vi cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Núi Thành. Đến 19 giờ cùng ngày (1.4), hai nghi phạm Nguyễn Thái Thành (25 tuổi, trú tổ dân phố 5) và Võ Hồng Quang (27 tuổi, trú thôn An Châu, cùng thị trấn Châu Ổ) đã bị bắt. Công an Bình Sơn bước đầu đã thu về được 160,5 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được phối hợp điều tra, làm rõ.