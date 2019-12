Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Bị cáo có thể mất mạng là cái giá quá đắt

Trước đó, theo truy tố của VKS, bị cáo Nguyễn Bắc Son với chức vụ Bộ trưởng TT-TT có vai trò quyết định trong thực hiện dự án để MobiFone mua AVG. Xuất phát từ động cơ tư lợi cá nhân, bất chấp tất cả quy định của pháp luật, bị cáo đã có hành vi định hướng, chỉ đạo quyết liệt cấp dưới thực hiện sai phạm trong mua cổ phần AVG. Bị cáo vai trò đứng đầu, chỉ đạo mang tính quyết liệt buộc cấp dưới thực hiện. Bị cáo được hưởng cao nhất so với các bị cáo khác từ thương vụ mua bán, trái pháp luật với mức hưởng hối lộ số tiền đặc biệt lớn. Do đó, Nguyễn Bắc Son chịu trách nhiệm cao nhất, đứng đầu trong các bị cáo bị phát hiện. Đại diện VKS nêu rõ, hành vi phạm tội của bị cáo Son là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ chân chính. Cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trong giây phút bị đề nghị án tử hình - Thực hiện: Thái Sơn - Vũ Hân Việc bị cáo Son tại cơ quan điều tra thừa nhận hành vi phạm tội nhưng ra tòa lại phủ nhận, sau đó lại thừa nhận, cho thấy bị cáo chưa thực sự ăn năn, hối cải về hành vi của mình, chưa thấy rõ trách nhiệm, vai trò của mình đối với hậu quả vụ án, các bị cáo cấp dưới. Khoản tiền 3 triệu USD chưa được nộp lại. Do đó, dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa thể được hưởng các tình tiết khoan hồng mà cần hình phạt nghiêm khắc. Trong phiên đối đáp, bị cáo thừa nhận vai trò đứng đầu, chỉ đạo xuyên suốt nhưng không phải kẻ chủ mưu. Gia đình bị cáo đã nộp lại 21 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị cáo bị đề nghị mức án 16 - 18 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; và tử hình về tội nhận hối lộ.