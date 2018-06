Cựu Đội phó CSGT vừa xin ra khỏi ngành bị bắt trên… chiếu bạc

Chiều 13.6, đại tá Trần Đức Triệu, Trưởng Công an H.Hải Lăng xác nhận với Thanh Niên việc ông Phan Trung Nam, nguyên đại úy, nguyên Đội phó Đội CSGT, Công an H.Hải Lăng, vừa bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt vì hành vi đánh bạc