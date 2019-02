Cứu kịp thời 4 thuyền viên bị mắc cạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Đồn biên Phòng cửa khẩu Cảng Thuận An (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, khoảng 4 giờ ngày 20.2, chiếc tàu biển vỏ thép có số hiệu KG-49799 (thuộc DNTN Nhàn Thu, ở An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, chuyên hoạt động nạo vét luồng lạch trên biển) lưu thông theo hướng Phú Quốc - Nam Định, khi đến khu vực bãi đá thuộc xã Phú Thuận, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã bị mất phương hướng do gặp phải sương mù.

Sau đó, tàu bị mắc cạn ở khu vực bãi đá cách bờ khoảng 300 m. Lúc này trên tàu có thuyền trưởng kiêm máy trưởng Trần Văn Tròn (56 tuổi, quê ở Gio Linh, Quảng Trị) cùng 3 thuyền viên đã phát tín hiệu ứng cứu.

Ảnh: M.P Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế (bìa trái) chỉ đạo công tác cứu hộ tàu gặp nạn

Nhận được tín hiệu, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng Hải đội 2, dân quân địa phương tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng có mặt để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Đến khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, cả 4 người trên chiếc tàu gặp nạn được đưa vào bờ an toàn, được chăm sóc y tế. Riêng chiếc tàu KG-49799 (công suất 290 mã lực, nặng 124 tấn) được lực lượng bộ đội biên phòng huy động thêm 2 tàu vỏ thép của hai hộ ngư dân địa phương tiếp cận, kéo ra khỏi khu vực mắc cạn, tránh để chiếc tàu va vào đá gây hư hỏng.