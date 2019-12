Cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị tuyên phạt 7 năm tù

HĐXX xác định hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng xét các bị cáo phạm tội không có sự bàn bạc, thống nhất với nhau; nguyên nhân, bối cảnh, động cơ phạm tội của các bị cáo; dựa vào các tình tiết giảm nên HĐXX đưa ra mức án thấp nhất dưới mức án của khung hình phạt để thể hiện sự khoan hồng.

Về nội dung kêu oan của bị cáo Đào Anh Kiệt, HĐXX xét thấy, khi Sở TN-MT TP.HCM nhận văn bản 3702 của Bộ Công an đều không ghi nhận nội dung Công ty CPXD Bắc Nam 79 xin thuê đất số 15 Thi Sách nhằm phục vụ mục đích an ninh quốc phòng . Khi bị cáo Đào Anh Kiệt ký công văn 48 trình UBND TP.HCM, tại mục 6 nêu rõ Công ty CPXD Bắc Nam đề nghị được thuê đất nhằm mục đích sử dụng theo quy hoạch của TP.HCM và phát triển kinh tế của Bộ Công an