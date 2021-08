Đã bắt được nghi can đâm trọng thương 2 mẹ con bạn học lúc rạng sáng

Chiều 8.8, thông tin từ Công an H.Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã bắt được Lang Kim Thế Vinh (17 tuổi, ngụ thị trấn Kim Sơn, H.Quế Phong), khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại H.Quỳ Châu (Nghệ An).

Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường, bơi qua sông Nậm Việc để sang xã Châu Tiến. Đến khoảng 14 giờ 30 chiều nay, 8.8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phối hợp Công an H.Quế Phong phát hiện, bắt giữ được Vinh khi nghi can này đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 20 km.