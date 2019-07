Đã bắt được nghi phạm đổ xăng đốt nhà khiến 5 người bị thương ở Nghệ An

Công an thành phố Vinh đã bắt được người đàn ông 36 tuổi ở Nghệ An do mâu thuẫn tình cảm đã mang can xăng 10 lít đổ vào nhà chị T. rồi phóng hỏa khiến 5 người bị thương.

Hình ảnh Công mang can xăng đến nhà chị T. do camera trong nhà chị T. ghi lại Hình ảnh Công mang can xăng đến nhà chị T. do camera trong nhà chị T. ghi lại