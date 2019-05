Đã đoạt mạng nạn nhân ở game bắn cá, kẻ côn đồ còn cầm dao truy sát

Ảnh: Tiểu Thiên Phạm Hoàng Trọng đã tới Công an Q.Bình Tân đầu thú vào sáng 10.5

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 7.5, Trọng chơi game bắn cá tại tiệm Game Center Văn Hải (số 20 Trần Đại Nghĩa, KP.6, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân). Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, anh Trần Trường Giang (33 tuổi, quê Đồng Tháp), tới ngồi xem Trọng chơi game bắn cá. Trong lúc xem, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau. Giang dùng mũ bảo hiểm đánh Trọng, thì bị Trọng lấy dao trong người ra đâm một nhát vào bụng của Giang.

Gây án xong, Trọng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Nhân được tin báo, Công an Q.Bình Tân phối hợp Công an Q.3, Công an Q.10, Công an H.Bình Chánh, Phòng PC02 - Công an TP.HCM và một số đơn vị khác xác minh các mối quan hệ, đồng thời tổ chức truy bắt Trọng. Đến sáng 10.5, Trọng đến Công an Q.Bình Tân đầu thú.

