'Tôi rất hài lòng với ý kiến trả lời của Bộ trưởng'

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) đặt câu hỏi, hiện nay trên lưu vực sông Cả của địa bàn Nghệ An đi qua 3 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông có đến 20 nhà máy thủy điện. Trong đó có 8 nhà máy xây dựng xong đã hoạt động, 6 nhà máy đang xây dựng và 6 nhà máy đang quy hoạch. Cá biệt, 1 km có 3 nhà máy thủy điện và có những đập trữ nước thủy điện ngay bên đất của bản.

Từ đó, đại biểu Cầu cho biết, cử tri Nghệ An kiến nghị dừng 6 nhà máy đang quy hoạch, nếu không hậu quả sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, theo ông Cầu, hiện còn 180 bản của Nghệ An có nhà máy thủy điện hoạt động nhưng dân không có điện để thắp sáng. “Xin hỏi đến năm nào thì có thể cho dân được thắp sáng điện?”, ông Cầu nêu.

Một kiến nghị khác của cử tri Nghệ An, theo ông Cầu, là hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhà máy xả lũ gây thiệt hại cho dân, cử tri yêu cầu phải đền cho dân.

Trả lời đại biểu Cầu, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, cho biết sau khi có nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công thương có thông tư hướng dẫn các địa phương rà soát lại quy hoạch thủy điện nhỏ và vừa. Cả nước đã đưa hơn 400 dự án ra khỏi quy hoạch, xóa bỏ 231 địa điểm đặt quy hoạch thủy điện nhỏ và vừa.

Riêng Nghệ An đã rà soát và đưa ra khỏi danh sách 23 dự án thủy điện. Đến nay Nghệ An còn 42 dự án. 6 dự án đại biểu Cầu nêu trên các sông Cả, Nậm Vu, Nậm Hạt… đã được đưa ra khỏi danh sách. Các thủy điện do không đáp ứng các tiêu chí đã bị đưa ra khỏi danh sách. “Tỉnh Nghệ An thực hiện tương đối đúng theo quy định, yêu cầu chung về vấn đề này”, ông Tuấn Anh cho hay.

Về việc cung cấp điện lưới cho một số thôn bản chưa có điện tại Nghệ An, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, việc này đã được đưa vào chương trình của Chính phủ, cấp điện theo chương trình vốn đầu tư công trung hạn.

Trong số 233 thôn bản trên cả nước, tập trung vào 188 thôn khó khăn nhất để đầu tư vào năm 2019. Còn số khác, Chính phủ sẽ đàm phán với các nhà tài trợ quốc tế, tiến tới năm 2019 sẽ ký kết được hợp đồng tín dụng. Và đến 2020, dự kiến sẽ cấp điện được cho các địa phương.

Về xả lũ thủy điện Bản Vẽ vừa qua gây thiệt hại, ông Tuấn Anh cho biết, năm 2018 chúng ta đón lũ lịch sử với 4 cơn lũ liên tiếp. Trong đó có 2 trận lũ 50 năm mới có một lần. Trong 3 trận lũ đầu, Thuỷ điện Bản Vẽ thực hiện tốt hoạt động xả lũ theo đúng quy trình. Nhưng tới trận lũ thứ 4, khả năng cắt lũ của thủy điện không còn vì 3 tỉ m3 nước đổ về, gấp 10 lần dung tích cấp lũ; và đây là điều "không thể tránh".

"Việc xả lũ đã thực hiện đúng quy trình, không có sai phạm", ông Tuấn Anh nhấn mạnh và cho biết, tới nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho người dân địa phương.