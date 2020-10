Đã kiểm soát Covid-19, Đà Nẵng giải thể Bệnh viện dã chiến Hòa Vang

Lãnh đạo Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã nhận được hồ sơ vụ án Đào Văn Bé khai nhận có hành vi hiếp dâm cháu ruột của mình là V.T.T.L, do Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) chuyển đến.