Đà Lạt: Tài xế xe tải buồn ngủ tông xe máy cháy rụi giữa phố

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế ngọn lửa để không cháy lan sang xe tải ẢNH: LÂM VIÊN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 ngày 21.2, xe tải nhẹ biển số 49C- 24016 do Lê Văn Trình (34 tuổi, quê Thánh Hóa), điều khiển chạy trên đường Trần Phú, P.3, TP.Đà Lạt theo hướng từ Nhà thờ Con Gà đi Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Khi tới trước Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Lâm Đồng, xe tải tông trực diện vào đuôi xe máy biển số 49H1- 358.69, do Nguyễn Đoan Hồ (17 tuổi, ngụ Lộc An, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) điều khiển.