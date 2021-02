Đà Lạt: Tạm giữ hàng chục xe máy độ chế, nẹt pô gây mất trật tự

Chiều 17.2, ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết từ ngày 13.2 (tức mồng 2 tết) đến ngày 17.2, đơn vị này đã lập biên bản 41 xe máy độ chế , thay đổi kết cấu, hình dáng và xe chạy nẹt pô, chạy 1 bánh gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt.