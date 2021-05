Đà Nẵng: Bắt băng trộm nghiện ma túy, chuyên dàn cảnh giải vây đồng bọn

Sáng 21.5, Công an P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng ) bàn giao 3 nghi phạm trong băng trộm chuyên dàn cảnh để đột nhập nhà dân, giải vây đồng bọn, cho Công an Q.Ngũ Hành Sơn thụ lý.