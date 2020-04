Đà Nẵng: Bắt đối tượng chuyên nhắm vào trẻ em để cướp giật

Trước đó, liên tiếp trong các ngày 17 và 19.4, Công an Q.Liên Chiểu nhận được tin báo trẻ em ở P.Hòa Khánh Bắc bị cướp giật dây chuyền và điện thoại di động.

Nạn nhân là 2 em nhỏ, hình ảnh camera khu vực ghi lại nghi can điều khiển xe máy Honda Air Blade không biển số.

Thủ đoạn ra tay của đối tượng rất chuyên nghiệp, chớp nhoáng khiến các em nhỏ không kịp phản ứng, khi nhận biết sự việc báo người thân thì tên này đã chạy mất.

Công an Q.Liên Chiểu tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra truy xét, đến chiều 20.4, trinh sát phát hiện nghi can lòng vòng trên đường Tôn Đức Thắng với nhân dạng và xe máy tương tự hình ảnh camera ghi được nên bám theo. Đến đường Tôn Đức Thắng, khi tên này áp sát một cô gái chuẩn bị cướp giật tài sản thì bị lực lượng công an ngăn chặn, khống chế.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Quang Vinh (28 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ; tạm trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).