Đà Nẵng: Bắt tài xế xe 'hổ vồ' gây tai nạn chết người

Tài xế xe "hổ vồ" Võ Trường Thành (45 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị bắt tạm giam tội vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra của công an, lúc 7 giờ 45 ngày 2.6, tài xế Thành lái ô tô đầu kéo Howo (còn được gọi là xe “hổ vồ”) BS 43C - 114.19, kéo theo rơ moóc BS 43R - 017.15 trên đường Ngũ Hành Sơn.

Xe máy này do chị N.V.T.V (35 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chở theo con trai là N.V.C (6 tuổi) chạy cùng chiều phía trước ở làn đường thứ 3, bị cuốn vào gầm xe "hổ vồ" (Thanh Niên đã thông tin ).

Hậu quả, cháu C. tử vong tại chỗ, chị V. bị thương nặng được cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng. Theo công an, nguyên nhân, tài xế Thành đã thiếu quan sát trong lúc chuyển hướng, không bật tín hiệu báo hướng rẽ, không đảm bảo an toàn trong khi nút giao thông phía Đông cầu Tiên Sơn này là "điểm đen" tai nạn chết người.