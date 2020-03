Đà Nẵng: Cặp đôi ham vui, bồng con thuê khách sạn 'đập đá'... hâm nóng tình cảm

Trước đó, sáng 3.3, Công an Nại Hiên Đông nhận được tin báo về vụ việc sử dụng trái phép ma túy tại một khách sạn trên đường Hồ Hán Thương (Nại Hiên Đông).

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3.3, Công an Nại Hiên Đông phối hợp với Đội Cảnh sát ma túy, Công an Sơn Trà ập vào phòng 303 của khách sạn này, bắt quả tang N.A.C (32 tuổi, ngụ phường Chính Gián) và N.T.L (28 tuổi, ngụ phường Thạc Gián, cùng quận Thanh Khê) đang "đập đá".

Khai nhận ban đầu tại cơ quan công an, C. và L. cho biết đang chung sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, có với nhau một con chung.

Mặc dù có con nhỏ, nhưng cả hai vẫn "ham vui". Tuy nhiên, do sợ sử dụng ma túy tại nhà sẽ bị gia đình phát hiện, nên thỉnh thoảng cả hai bồng con đi thuê phòng ở khách sạn để "đập đá"... hâm nóng tình cảm. Theo hồ sơ công an, C. có tiền sự bị đưa đi cai nghiện bắt buộc , tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), do đó, Công an Nại Hiên Đông lập hồ sơ đưa C. trở lại trại cai nghiện. Đối với L. do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, nên tạm thời xử lý hành chính.