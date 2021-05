Đà Nẵng có 7 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm 1 ca phát hiện từ xét nghiệm diện rộng

Hiện tại, truy vết và đẩy mạnh tốc độ xét nghiệm diện rộng để phát hiện ca dương tính là cách Đà Nẵng nhanh chóng khoanh vùng kiểm soát dịch Covid-19 khi dịch đã có ở cộng đồng.

Khẩn cấp xét nghiệm Covid-19 cho nhân viên quán bar, karaoke, massage trên toàn TP.Đà Nẵng

Bệnh nhân (BN) thứ nhất là L.N.B.Q (BN 4250, nữ, 8 tuổi, đường Thanh Thủy, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), là học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. BN là F1 của BN 4128, mẹ là BN 4251. BN từng tiếp xúc với BN 4127, BN 3876. Khuya 15.5, BN được đưa đi cách ly, đến 16.5 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN thứ 2 là T.N.M.T (BN 4251, nữ, 38 tuổi, đường Thanh Thủy, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), bán đèn trang trí nội thất tại nhà. BN là F1 của BN 4128. Khuya 15.5, BN được đưa đi cách ly, đến 16.5 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN thứ 3 là H.T.N (BN 4252, nữ, 48 tuổi, đường Thanh Tân, tổ 21, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), là nhân viên Công ty thời trang Lọ Lem (50 Đinh Liệt). BN là F1 của BN 4127 nên khuya 15.5 được đưa đi cách ly, đến 16.5 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19.

BN thứ 4 là bệnh nhân trẻ em mắc Covid-19 , H.B.N.N (BN 4253, nữ, 9 tuổi, đường Lê Hữu Trác, P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng). BN là F1 của BN 3880, BN 3876, BN 4127, BN 3876. Ngày 15.5, BN được đưa đi cách ly, kết quả xét nghiệm ngày 16.5 cho thấy dương tính với Covid-19.

Trường hợp thứ 5 là BN Đ.A.V (BN 4254, nam, 25 tuổi, đường An Thượng 32, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), là lao động tự do. BN ở trọ tại địa chỉ trên cùng BN 3128, BN 3220, BN 3129 đã công bố trước đó. Ngày 28.4, BN có đến bar New Phương Đông.

Ngày 5.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm do liên quan đến bar New Phương Đông, sau đó được đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm lần 1 (6.5) âm tính với Covid-19. Ngày 14.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 16.5, BN được lấy mẫu lần 3, xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19.

BN thứ 6 là P.T.T.T (BN 4255, nữ, 25 tuổi, trọ đường Ung Văn Khiêm, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), làm nghề bán hàng online. BN được xác định là F1 của BN 3880. Khuya 14.5, BN được đưa đi cách ly tại khu cách ly. Sáng 15.5, BN được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 16.5 cho kết quả khẳng định dương tính với Covid-19.

Riêng BN L.U.N (BN 4256, nữ, 13 tuổi, tổ 15. P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ), là học sinh Trường Đặng Thai Mai (Q.Cẩm Lệ). Ngày 15.5, BN cùng người thân đến Trạm Y tế P.Hòa Thọ Tây để lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho những người buôn bán nhỏ trên địa bàn Q.Cẩm Lệ. Mẫu chùm có kết quả nghi ngờ với Covid-19.

Cùng ngày BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 (BN là F1 của BN 4132, người bán cơm gà tại quán gà Lộc Ký, 272 Cách Mạng Tháng Tám), kết quả âm tính. Đến 16.5, khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng, BN được Trung tâm Y tế Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính với Covid-19.