Đà Nẵng công bố 42 ca dương tính với Covid-19 vừa phát hiện

Ngoài các trường hợp liên quan đến chùm dịch ở Công ty Trường Minh (KCN An Đồn) thì Đà Nẵng còn phát hiện thêm 2 bệnh nhân (BN) liên quan đến chùm dịch bar New Phương Đông, khi đến lấy mẫu xét nghiệm tại Phòng khám Thiện Nhân (Đà Nẵng).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ở đợt dịch này Đà Nẵng đã phát hiện 102 trường hợp dương tính với Covid-19. Đà Nẵng hiện đang thực hiện cách ly 4.380 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà. Trong đó, tất cả F1 đều được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung hoặc tại cơ sở y tế.

Đà Nẵng cũng đã thiết lập 35 khu vực phong tỏa kiểm soát dịch Covid-19, thiết lập 9 vùng cách ly y tế gồm Khách sạn Phú An; Khu vực bar New Phương Đông và Tổ dân phố 35, Tổ dân phố 36 (Thuận Phước), Chung cư Fhome thuộc Q.Hải Châu; khu An Thượng 32; Tổ 47 Hòa Quý thuộc Q.Ngũ Hành Sơn); khu An Nhơn 7, An Trung 2, Chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch thuộc Q.Sơn Trà; Tổ 127 khu vực Phước Lý - Hòa Minh thuộc Q.Liên Chiểu. Đồng thời lập chốt kiểm soát hạn chế ra vào 64 khu vực.