Đà Nẵng: Dính tin giả kêu cứu trên Facebook, cán bộ phường vác hàng cứu trợ về

Cụ thể, tại P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu), tài khoản Facebook Nguyễn Cảnh từng đăng tải nội dung “Hòa Khánh Bắc tổ 85 có thấy ai quan tâm đâu”. Hôm nay 29.8, Công an TP.Đà Nẵng đã làm rõ và xử lý tổng cộng 4 vụ “kêu cứu giả” trên mạng xã hội Cụ thể, tại P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu), tài khoản Facebook Nguyễn Cảnh từng đăng tải nội dung “Hòa Khánh Bắc tổ 85 có thấy ai quan tâm đâu”.

Thông tin này xuất hiện ngày 17.8 trong phần bình luận bài viết trên trang Fanpage về công tác hỗ trợ người dân khi thành phố phong tỏa.

Tuy nhiên, ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Bắc, cho biết đây là tin giả.

Cán bộ địa phương liên hệ với tài khoản Facebook Nguyễn Cảnh để xác minh trường hợp cần hỗ trợ, nhưng không tìm được người này. Trong khi, trên thực tế, P.Hòa Khánh Bắc chỉ có 81 tổ dân phố, không có “tổ 85” như phản ánh.

Tiếp đó, ngày 18.8, tài khoản Facebook Trần Thị Diệu My và Phạm Tuấn Kiệt đăng tải, chia sẻ bài viết tiêu đề “Người đang cần thì không giúp, người có lại có thêm, ai ở gần giúp đỡ em ấy với”.

Nội dung gồm: “Gia đình em cần giúp đỡ ạ. Hiện tại em đang ở 303 Nguyễn Lương Bằng, đã 3 ngày hôm nay bọn em đã cố gắng cầm cự, đến bây giờ còn em không có gì để ăn, trong khi em còn có vợ đang mang thai 3 tháng nữa. Giúp bọn em với mọi người”.

UBND P.Hòa Khánh Bắc liên hệ thì phát hiện người ở tại địa chỉ 303 Nguyễn Lương Bằng là một nam thanh niên. Thanh niên này khẳng định không quen biết 2 tài khoản Facebook trên, không gặp khó khăn và không đăng tải nội dung trên Facebook.

Nam thanh niên cũng từ chối nhận quà cứu trợ của phường và đề nghị hỗ trợ trường hợp khác khó khăn hơn, khiến cán bộ phường phải tốn công mang quà về lại phường. “Thời gian qua, phường nhận được nhiều thông tin hoàn cảnh khó khăn và cử bộ phận xác minh, nếu đúng thì lập tức xuất quà hỗ trợ luôn có sẵn ở phường. Phường hoan nghênh và khuyến khích người dân phản ánh qua tất cả các kênh, nhưng mong người dân phản ánh chính xác vì hiện khối lượng công việc rất nặng nề”, ông Phan Văn Đại chia sẻ.

Công an TP.Đà Nẵng làm rõ 2 tài khoản Facebook trên đều do bà Trần Thị Diệu My quản lý, sử dụng nhưng bà My ngụ P.Hòa Hiệp Nam, không phải 303 Nguyễn Lương Bằng ở P.Hòa Khánh Bắc như đăng trên Facebook. Cơ quan công an đã cảnh cáo bà My về vụ việc "kêu cứu giả".

Xử lý các trường hợp xuyên tạc, trục lợi

Còn tại P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), tài khoản Facebook Khả Hân đăng vào nhóm hỗ trợ dịch ngày 19.8 với nội dung cầu cứu thống thiết: “Cúi đầu cầu xin” sữa cho con nhỏ vì không có tiền trang trải, mắc kẹt ở phòng trọ 24 đường Mẹ Suốt nhưng “không ai biết”.

Cán bộ UBND P.Hòa Khánh Nam đã tìm đến địa chỉ trên nhưng ở đây cũng chỉ có một nam thanh niên tạm trú nhiều tháng, đã được địa phương hỗ trợ. Không thấy có “hai mẹ con chị Khả Hân” như tin giả trên Facebook.