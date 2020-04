Đà Nẵng: Khởi tố, tạm giam nhóm đua xe khiến 2 cảnh sát hy sinh

Chiều 8.4, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam 7 bị can: Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi), Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Nguyễn Văn Vinh (16 tuổi, cùng ngụ Q.Cẩm Lệ) và Phạm Hồng Thái (16 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, cùng TP.Đà Nẵng) về tội chống người thi hành công vụ , gây rối trật tự công cộng.