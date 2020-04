Đà Nẵng: Khống chế 11 nam, nữ 'mở động lắc ăn mừng hết cách ly xã hội'

Vào khoảng 4 giờ 30 ngày 22.4, từ tin báo của người dân, Đội Cảnh sát ma túy Công an Q.Sơn Trà và Công an P.An Hải Đông ập vào " động lắc" tại khách sạn Vip House (82 An Hải Đông 1), khống chế 11 nam, nữ ở phòng 603.