Đà Nẵng chặn nhập cảnh trái phép: Lấy công làm thủ

Thủ đoạn của đường dây cũng rất tinh vi, như liên tục thay đổi phương tiện, tài xế trong quá trình di chuyển vào Nam. Các bị can là người ở nhiều địa phương khác nhau, như Ninh Bình, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Bình Định, TP.HCM…

Do đó, Công an TP.Đà Nẵng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệm vụ, tổ chức đánh chặn từ xa, tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển đường dài, nhất là ô tô chở khách từ các tỉnh phía Bắc, phía Nam đi qua địa phận Đà Nẵng để kịp thời phát hiện các trường hợp chuyên chở đối tượng nhập cảnh trái phép.

Nhờ kiểm soát tốt các tuyến quốc lộ, tuyến giao thông chính, từ đầu năm đến nay các lực lượng chức năng của TP.Đà Nẵng phát hiện 8 vụ/24 người nhập cảnh trái phép (22 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam ), đề nghị truy tố 2 vụ/5 bị can và đang điều tra, xử lý 5 vụ với 33 bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép . Nổi bật nhất là đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ biên giới phía Bắc đi về các tỉnh, thành vừa bị Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ 17 nghi phạm, đồng thời xử lý hành chính 22 người Trung Quốc về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất nhập cảnh.