Đà Nẵng: Mâu thuẫn vì dẫn bạn trai về phòng trọ ngủ, một người tử vong

Chiều 15.6, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn P.An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) xuất phát từ mâu thuẫn trong việc một cô gái dẫn bạn trai về phòng trọ thuê chung với 2 cô gái khác ngủ.

Theo Công an Q.Sơn Trà, trưa 12.6, người dân phát hiện thi thể Trần Văn Tâm (18 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) ở bãi đất trống sau căn hộ cho thuê The Rabbit House (09 Đinh Thị Hòa, Q.Sơn Trà).

Mâu thuẫn vì dẫn bạn trai về phòng trọ của 3 cô gái ngủ

Theo điều tra, 3 thiếu nữ N.H.L.N. (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), H.N.Th. (cùng 16 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) và Trần Ngô Ái Vy (18 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) thuê ở chung phòng 401 căn hộ The Rabbit House.

Do nhiều lần L.N. dẫn các bạn trai về ngủ chung tại phòng 401 nên trưa 11.6, 2 người còn lại tách ra ở riêng. Lúc này xảy ra mâu thuẫn nên N.Th. tát mặt L.N. 2 cái, L.N. đánh trả thì Vy can ngăn, sau đó cùng N.Th. dọn đồ về nhà N.Th.

Một lúc sau, N.Th. và Vy quay lại tiếp tục chở đồ thì thấy trong phòng có nhóm bạn trai của L.N. là N.T.Q.V., T.P.S., T.V.Q.V. (cùng 16 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê), Trần Văn Tâm, Nguyễn Quang Đạt (cùng ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Trần Văn Nam (cùng 18 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn), còn đồ đạc bị vứt lung tung.

N.Th. và Vy hỏi ai làm thì T.V.Q.V. thách thức: “Tao thích thì vứt, mày làm gì tao”. N.Th. và Ái Vy gọi điện cho 5 người bạn nhờ giải cứu. Được đồng bọn chi viện, Vy tát vào mặt và dùng dao kề cổ đe dọa L.N. Thấy vậy, T.V.Q.V. của nhóm L.N. dùng điếu cày đập đầu N.P.H.N làm chảy máu.

Hai nhóm xông vào đánh nhau nhưng nghe người dân dọa báo công an nên giải tán.

Giam lỏng 6 người tại phòng trọ

Tối cùng ngày, Vy rủ thêm đồng bọn, tổng cộng 17 người quay lại căn hộ trả thù.

Lúc này, L.N. và Q.T.Q.V. đi vắng, cả nhóm giam lỏng 6 người là T.P.S, T.V.Q.V, Trần Văn Tâm, Nguyễn Quang Đạt, Trần Văn Nam và L.Đ.H.S (16 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) trong phòng ngủ, yêu cầu gọi điện L.N về. Sợ bị hành hung, Trần Văn Tâm trèo cửa sổ phòng ngủ ra ngoài, đi trên tấm lam sau tầng 4 để trốn thoát. Theo Công an Q.Sơn Trà, Đạt trèo theo thì thấy Tâm rơi từ tầng 4 xuống đất, Đạt đu bám xuống tầng 3 rồi nhảy xuống vườn rau chạy thoát.

Công an Q.Sơn Trà và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Đà Nẵng điều tra vụ việc ẢNH: VĂN TIẾN

4 người bị nhốt trong phòng ngủ là T.P.S, L.Đ.H.S, Văn Nam và T.V.Q.V bị đồng bọn của N.Th. và Ái Vy là Huỳnh Tấn Ban (ngụ Q.Cẩm Lệ), Lê Gia Vy (cùng 18 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê), Nguyễn Công Hải Nam (20 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) hành hung . Khi Trần Văn Nam dẫn Q.V. đi cấp cứu còn bị nhiều người trong nhóm Vy tiếp tục đánh bằng mũ bảo hiểm.

Theo Công an Q.Sơn Trà, hậu quả trong vụ mâu thuẫn giữa các thiếu nữ do dẫn bạn trai về phòng ngủ là Trần Văn Tâm tử vong do rơi từ tầng 4 xuống đất, T.V.Q.V, L.Đ.H.S, T.P.S bị đa chấn thương ở đầu, lưng, tay, vai. Vụ việc hiện đang tiếp tục làm rõ.