Đà Nẵng: Một bệnh nhân Covid-19 tử vong liên quan biến chủng Delta

Đó là một bệnh nhân (BN) 71 tuổi, mắc Covid-19 trên nền các bệnh béo phì, huyết áp cao, tiểu đường, suy tim. BN tử vong sau thời gian được hỗ trợ điều trị tích cực thở máy, lọc máu... tại BV Phổi Đà Nẵng.

Sáng 8.7: Thêm 314 ca Covid-19, riêng TP.HCM 234 bệnh nhân

Xác định biến chủng Delta từ sớm

Đây là BN sống trong khu tam giác Lê Duẩn Đà Nẵng ), liên quan đến chùm ca lây nhiễm lên đến 90 trường hợp, từ nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân. Nguồn của chùm ca mắc này được xác định từ lái xe hàng từ TP.HCM đến Đà Nẵng hồi tháng 6.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, liên quan đến các BN ở khu vực tam giác Lê Duẩn, Đà Nẵng đã sớm gửi mẫu đi phân lập và nhanh chóng xác định đây là biến chúng Delta . “Xác định chủng Delta dễ lây, tốc độ lây lan nhanh nên phải khoanh vùng, kiểm soát chặt, tăng cường ý thức của người dân”, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng, cho biết.

BN kể trên là ca tử vong đầu tiên liên quan đến biến chủng Delta tại Đà Nẵng. Hiện tất cả các BN còn lại liên quan chủng này vẫn đang được điều trị tích cực tại BV Phổi và BV Hòa Vang.

Ghi nhận nhiều BN nặng so với các đợt dịch trước

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, ở đợt bùng phát dịch từ 18.6 đến nay, Đà Nẵng có 90 bệnh nhân là chùm ca mắc từ nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân. Trong số này có 80 BN đang điều trị tại BV Phổi, nơi điều trị BN Covid-19 nặng, số còn lại điều trị tại BV Hòa Vang. Do lây nhiễm trong khu dân cư nên đa số BN là người già và trẻ em.

BS Lê Thành Phúc, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng cho biết, trong số 80 BN tại BV Phổi có 18 BN dưới 16 tuổi; 30 BN tuổi từ 16 - 50; 33 BN trên 50 tuổi (trong số này có 17 BN trên 60 tuổi). Các BN lớn tuổi đợt này đều có bệnh nền, cao huyết áp, tiểu đường, suy tim, suy thận... Nhiều BN béo phì có nguy cơ cao diễn tiến nặng.

Hiện, theo chỉ đạo của các bác sĩ trong Hội đồng tư vấn điều trị Covid-19 quốc gia, BV Phổi đã thực hiện đánh giá phân loại BN ngay từ đầu, chỉ định điều trị sớm các thuốc kháng đông và kháng viêm. BN được hỗ trợ thở oxy sớm, thở HFNC (liệu pháp thở oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi) ngay khi có dấu hiệu khó thở, quang phổi BN có nhiều diễn tiến bất thường.

Tuy nhiên, cũng theo BS Phúc, do lây nhiễm từ biến chủng Delta nên số ca bệnh nặng đợt này nhiều so với các đợt dịch trước. Trong quá trình điều trị đã có 4 BN thở máy, lọc máu (có cả BN vừa tử vong); 1 BN thở HFNC và lọc máu; 7 BN thở HFNC co kết quả tốt, vừa cai và chuyển sang thở oxy thường (2 oxy mask, 5 oxy gọng). Hiện tại vẫn còn 2 BN (1 nam và 1 nữ khoảng 60 tuổi) đang thở máy, lọc máu và tiên lượng nặng.