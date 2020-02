Đà Nẵng: Nam thanh niên nằm trên đường sắt, bị tàu lửa cán chết

Thấy người này không động tĩnh, lái tàu cho tàu thắng gấp nhưng không kịp, hậu quả nam thanh niên nằm dưới tàu hàng, bị đẩy đi một đoạn 20m mới dừng lại, thi thể không còn nguyên vẹn.

Theo Công an xã Hòa Châu, nạn nhân khoảng 35 - 40 tuổi, mặc áo thun, quần short jeans, tóc cạo sát, để ria mép, trên người không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa rõ lai lịch.

Do đó, công an xã thông báo ai là thân nhân của nam thanh niên nằm trên đường sắt bị tàu lửa cán chết, vui lòng liên hệ Công an Hòa Vang (điện thoại 02363.674191) hoặc Công an xã Hòa Châu (điện thoại 02363.785567) để được hướng dẫn giải quyết.