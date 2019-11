Đà Nẵng: Ôm cua gấp, xe đầu kéo lật ngang như phim hành động

Sự việc xảy ra khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tài xế Ngô Tiến Phúc (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe đầu kéo BS 43X - 2503 kéo theo rơ moóc BS 43R - 003.58 của Công ty TNHH Dịch vụ Vy Hoàng (34 Triệu Việt Vương, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ hướng ra ngoài trung tâm TP.Đà Nẵng.

Đến giao lộ với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đầu kéo trong lúc ôm cua gấp qua vòng xoay, bất ngờ lật ngang sang bên phải, ngay trước Trường St Nicholas.

Vụ tai nạn khiến tài xế Phúc bị thương nhẹ, xe đầu kéo hư hỏng nặng, phần container rơi ra khỏi rơ moóc , rất may thời điểm trên khu vực vắng phương tiện, học sinh, giáo viên Trường St Nicholas cũng chưa đến trường nên không có thương vong.

Công an Q.Cẩm Lệ điều tiết giao thông

Tuy nhiên, do phải huy động hai xe cẩu đến giải phóng hiện trường, nên đến tầm 7 - 8 giờ sáng, khu vực này bị ùn tắc do đây là cửa ngõ phía nam Đà Nẵng ra vào trung tâm.

Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Q.Cẩm Lệ và Công an P.Khuê Trung đã điều tiết giao thông, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường xe đầu kéo lật ngang giữa vòng xoay do ôm cua gấp mới được giải phóng.