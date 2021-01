Đà Nẵng: Phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, chiều 27.1, lực lượng công an quận trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng, thì phát hiện 3 người Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

3 người này ngụ ở K342 Võ Nguyên Giáp (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), qua kiểm tra hành chính, Công an quận xác định danh tính là Quian Ding Hai (50 tuổi), Zhang Mian (31 tuổi) và Xue Xiao Rong (41 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Trong đó, Quian Ding Hai và Zhang Mian không có giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, còn Xue Xiao Rong có thị thực nhưng thị thực hết hạn

Những người này khai nhận: Quian Ding Hai và Zhang Mian nhập cảnh trái phép từ TP.Đông Hưng (Trung Quốc) vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) từ tháng 11.2020, di chuyển theo đường bộ vào TP.Đà Nẵng.