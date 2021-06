Đà Nẵng: Phát hiện nhóm trộm đèn năng lượng mặt trời trong nghĩa trang

Trưa 29.6, Công an H.Hòa Vang (TP. Đà Nẵng ) cho hay đang tạm giữ 3 nghi phạm trộm đèn năng lượng mặt trời trong nghĩa trang.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tổ tuần tra đêm của Công an xã Hòa Ninh (H.Hòa Vang) tuần tra trên đường ĐT 602, phát hiện 3 nghi can cùng đi trên 1 xe gắn máy BS 43P1-1114 có mang theo túi xách, chạy hướng từ nghĩa trang Hòa Ninh xuống Hòa Sơn. Lực lượng truy đuổi đến gần đèo ông Gấm (thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh) thì bắt được. Kiểm tra trong túi xách và trên xe 3 nghi can trộm có 5 bộ đèn chiếu sáng và pin năng lượng mặt trời.