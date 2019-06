Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây ma túy do 'chị đại' Mỹ Ngọc cầm đầu

Chiều 29.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 3 nghi can trong đường dây ma túy của "nữ quái" Nguyễn Mỹ Ngọc, thu cả ký ma túy đá và thuốc lắc.

Từ cuối năm 2018, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phát hiện một đường dây ma túy chuyên cung cấp hàng đá, thuốc lắc cho các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, karaoke, bar, pub…

Đáng chú ý, đường dây này do một nữ quái cầm đầu, thường được gọi là “chị đại”, tiếp tục xác minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng xác định nghi can là Nguyễn Mỹ Ngọc (41 tuổi, ngụ P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, Ngọc là “người quen” của các tụ điểm ăn chơi, là "dân chơi" thâm niên, từ nghiện ngập, Ngọc chuyển sang mua bán, thu nạp nhiều đàn em, đệ tử cũng là "dân chơi". Trong đó, hai chân rết đắc lực của Ngọc là Nguyễn Thị Quỳnh Duyên (23 tuổi) và Hoàng Trung Sơn (25 tuổi, cùng ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Sau khi nằm các quy luật hoạt động, từ tháng 5.2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng lên kế hoạch phá án. Ngày 25.6, các tổ công tác đồng loạt bắt giữ Nguyễn Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Quỳnh Duyên, Hoàng Trung Sơn, cùng tang vật 803,5 gr ma túy đá, 118 viên thuốc lắc.

Hiện đường dây ma túy của nữ quái Nguyễn Mỹ Ngọc cùng chân rết đang được tiếp tục mở rộng.