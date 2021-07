Đà Nẵng: Vớt hơn 4 tấn cá chết trên sông Cổ Cò sau mưa lớn

Sáng sớm nay, 10.7, 2 triệu liều vắc xin Moderna do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX đã đến Hà Nội. Trong đó, 1 triệu liều được chuyển ngay đến TP.HCM.

Ngày 10.7, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 60 tỉ đồng.

Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 21 ca dương tính Covid-19 mới, trong đó có nhiều ca liên quan đến ổ dịch tại chợ đầu mối Tân Biên, Hóa An, Phước Tân, hiện 3 chợ này đã tạm ngưng hoạt động để truy vết, dập dịch.

Nguyễn Thị Kim Hạnh ('bà trùm' Mười Tường, ngụ H.An Phú, An Giang) đã bị Công an An Giang bắt giữ liên quan đường dây buôn lậu 51 kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.