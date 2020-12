Đà Nẵng: Xe bán tải lao vào xưởng nhôm kính, tài xế có nồng độ cồn

Ngày 14.12, Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh, Bình Phước bắt giữ băng trộm gồm 3 nghi can chuyên dùng ô tô thực hiện 8 vụ trộm trên địa bàn.