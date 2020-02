'Đại gia' đeo vàng giả Phúc XO sắp hầu tòa

Thu giữ ma túy, súng săn... tại nhà Phúc XO Thời điểm khám xét nhà của Phúc XO (1.4.2019), CQĐT thu giữ một số khối lượng ma túy ở thể rắn, loại ketamine, 1 khẩu súng săn, 39 viên đạn thuộc nhóm vũ khí thể thao , 23 viên đạn thuộc nhóm công cụ hỗ trợ, bình xịt hơi cay, áo giáp... Tại CQĐT, Trần Ngọc Tài khai tất cả vũ khí, công cụ hỗ trợ mà CQĐT thu giữ được là do Tài tìm kiếm qua mạng internet và đặt mua. Qua đó, Trần Ngọc Tài bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng về hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ không có giấy phép, tàng trữ vũ khí thô sơ không có giấy phép, tàng trữ trái phép vũ khí thể thao.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ 30 ngày 10.4.2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM kết hợp Tổ công tác liên ngành và Công an Q.12, kiểm tra quán karaoke XO Pharaon (P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM), phát hiện 5 phòng cho khách và một phòng nhân viên có gần 100 dân chơi đang phê ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm. Quán karaoke XO Pharaon do Phúc XO làm chủ nhưng bị can này nhờ người bạn tên Đ.N.K.L (34 tuổi) đứng tên.