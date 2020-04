Đại gia Đường 'Nhuệ', chồng nữ doanh nhân Dương 'Đường', bị tạm giam 3 tháng

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 10.4, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được bị can Nguyễn Xuân Đường khi đại gia đất Thái Bình này đang lẩn trốn ở thôn 8, xã Hào Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Thời điểm bị bắt giữ, Đường "Nhuệ" không mang vũ khí và không có biểu hiện chống cự lại lực lượng vây bắt.

Được biết, Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, ngụ số 366, phố Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) là một đại gia có số má, nhiều đệ tử, đàn em ở tỉnh Thái Bình.

Ngày 30.3, Đường "Nhuệ" cùng vợ là nữ doanh nhân Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, tức Dương "Đường"), Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, ngụ tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, ngụ xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tham gia đánh anh Trịnh Ngọc Anh (phụ xe khách ở Thái Bình) gây thương tích 14%.

Sau khi Dương "Đương" bị khởi tố, bắt giam vào ngày 7.4, Đường "Nhuệ" đã bỏ trốn . Ngày 10.4, Công an Thái Bình ra lệnh truy nã toàn quốc với Đường "Nhuệ". 21 giờ 30 ngày 10.4, Đường "Nhuệ" bị bắt ở Hà Nam.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, ngoài vụ cố ý gây thương tích đã bị khởi tố, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra thêm nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật của Đường "Nhuệ".

Tại Thái Bình, vợ chồng Đường "Nhuệ" nổi tiếng về độ giàu có và có nhiều đệ tử dưới trướng. Đường "Nhuệ" còn nhiều lần bị tố cáo đánh người, cho vay lãi. Tuy nhiên, các kết quả điều tra trước đó của các cơ quan chức năng đều kết luận chưa đủ căn cứ để xử lý.