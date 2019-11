Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch, di huấn không lập bàn thờ, phúng điếu

Thông báo của môn đồ Pháp quyến thực hiện di huấn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang - Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo thông tin của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch vào lúc 21 giờ 45 phút tối 8.11.2019 (nhằm ngày 12.10 năm Kỷ Hợi), tại phương trượng chùa Từ Đàm, số 1 đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp (tuổi công đức tu hành).