Đại tá Vũ Hòa Bình, nguyên Trưởng công an TP.Buôn Ma Thuột bị cảnh cáo

Ngày 10.7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã ra thông cáo báo chí về việc xem xét, kết luận một số nội dung theo thẩm quyền tại kỳ họp 83 của ủy ban này.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Hòa Bình, đại tá, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Văn phòng - hậu cần thuộc Đảng bộ Công an H.Krông Năng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an H.Krông Năng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an TP.Buôn Ma Thuột, ông Vũ Hòa Bình có khuyết điểm, vi phạm: thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để đơn vị xảy ra vi phạm quy trình, quy định về quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản, sửa chữa ô tô, thanh lý phương tiện tạm giữ và việc sử dụng lao động làm việc tại căng tin đơn vị.

Vi phạm của ông Vũ Hòa Bình là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, uy tín của ngành và cá nhân.

Cũng tại kỳ họp trên, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Nguyên, đảng viên Chi bộ 4, Phó đội trưởng Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk ; nguyên Chi ủy viên Chi bộ 4, Đảng bộ Công an TP.Buôn Ma Thuột, nguyên phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột.