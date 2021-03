Đắk Lắk: Bắt giữ người đàn ông U.50 trốn truy nã tội dâm ô trẻ em

Ngày 16.12.2020, Công an H.Cư Kuin ra quyết định khởi tố bị can đối với Y Kiêm Êban về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật hình sự. Trong thời gian điều tra, Y Kiêm bỏ trốn nên bị Công an H.Cư Kuin ra quyết định truy nã bị can