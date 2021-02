Đắk Lắk: Chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm còn rượt chém CSGT

Ngày 1.2, lãnh đạo Công an H.Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý đối với Y Krữ Êban (nam, 33 tuổi, trú xã Cư Suê, H.Cư M’gar) do có hành vi chém CSGT trong lúc thực hiện nhiệm vụ

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 31.1, một tổ công tác Đội CSGT Công an H.Cư M’gar đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đoạn đường qua thôn 1, xã Cư Suê thì phát hiện Y Krữ Êban đang điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm , có biểu hiện say xỉn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Y Krữ Êban không chấp hành, tông thẳng xe máy vào mô tô công vụ của lực lượng CSGT, chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra, rồi bỏ lại xe máy, đi về nhà.

Một lát sau, Y Krữ Êban điều khiển xe máy cày đến chốt kiểm soát của lực lượng CSGT trên tỉnh lộ 8, đoạn qua xã Cư Suê, dùng tay đánh một chiến sĩ CSGT. Sau đó, Y Krữ Êban lấy một cây dao rựa trên xe máy cày lao đến tấn công, rượt chém những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây.

Lực lượng CSGT đã gọi điện cho Công an xã Cư Suê và Công an H.Cư M'gar để hỗ trợ lực lượng bắt giữ Y Krữ Êban. Chiều tối cùng ngày, Công an H.Cư M’gar đưa Y Krữ Êban về trụ sở làm việc.