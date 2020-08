Đắk Lắk: Hàng chục người tụ tập đánh bạc trong lúc cách ly phòng chống dịch

Ngày 6.8, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đơn đang lấy lời khai các nghi phạm liên quan để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Trước đó, chiều 5.8, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đột kích một nhà nghỉ trên đường Lê Thị Riêng, P.Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột, bắt quả tang 19 nghi phạm nam, nữ đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tang vật được công an thu giữ ở sòng bạc Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng công an thu giữ tại nơi đánh bạc hơn 300 triệu đồng, gần 30 chiếc điện thoại di động, 3 xe ô tô, nhiều xe máy cùng các tang vật liên quan.

Các con bạc này đến từ trong tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Bước đầu, cơ quan công an xác định sòng bạc do Vũ Thị Thúy Thu Hồng (61 tuổi, trú P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) và Võ Văn Hải (30 tuổi, trú H.Krông Nô, Đắk Nông) cầm đầu, hoạt động trong một thời gian dài trên các địa bàn giáp ranh giữa Đắk Lắk và Đắk Nông.

Để tránh bị phát hiện, các con bạc thường thay đổi địa điểm đánh bạc, mỗi lần tụ tập sát phạt đều phân công người cảnh giới từ vòng ngoài.

Theo nhận định của một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột, sòng bạc liên tỉnh này hoạt động tinh vi, phức tạp, lực lượng chức năng phải cất công theo dõi, nắm quy luật hoạt động một thời gian dài để lên kế hoạch triệt xóa.