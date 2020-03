Đắk Lắk: Hiếp dâm người giúp việc, chủ nhà lãnh án 7 năm tù

Liên quan vụ người chủ nhà bị tố nhiều lần hiếp dâm cô gái giúp việc khuyết tật, ngày 6.3, TAND huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Thủy (65 tuổi, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) 7 năm tù về tội hiếp dâm

Theo cáo trạng, năm 2016, chị N.T.L.Q (33 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) là người khuyết tật nặng, được thuê về giúp việc cho gia đình bị cáo Thủy.

Vào tối 6.8.2018, trong lúc ở nhà, bị cáo Thủy đã dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại đối với chị Q. Khi chị Q. kêu cứu thì cháu Đ.T.A.T. (con gái của Thủy) chạy ra hỏi “sao bố lại làm thế” thì Thủy dừng lại, đánh cháu T. và cả chị Q.

Sau đó, chị Q. đã kể lại việc bị ông Thủy cưỡng ép hiếp dâm . Vợ ông Thủy biết chuyện đã trình báo với chính quyền địa phương. Quá trình điều tra còn xác định ngày 22.12.2017, ông Thủy dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại với chị Q nhiều lần.

Đứng trước tòa, bị cáo Thủy thừa nhận vào ngày 22.12.2017 bị cáo có ôm hôn, sờ soạng chị Q. 4 lần. Tuy nhiên, bị cáo này đưa ra nhiều lý do để không thừa nhận việc mình hiếp dâm chị Q. mà đổ lỗi do nạn nhân “tự nguyện”, hoặc do mình “bị gài bẫy”.

Đối với cáo buộc hiếp dâm chị Q. vào ngày 6.8.2018, bị cáo Thủy không thừa nhận mà cho rằng, hôm đó ông có đánh con gái 2 tát vì bực tức. Đến khi ông ngồi trong phòng thì bị chị Q. lao vào cào cấu, đánh đập và đổ lỗi cho ông hiếp dâm.

Về phần mình, chị Q. khẳng định ông Thủy đã dùng vũ lực, hiếp dâm mình 4 lần vào ngày 22.12.2017 và 1 lần vào ngày 6.8.2018. Chị Q. khẳng định những lời khai của bị cáo Thủy hoàn toàn sai sự thật.

Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ liên quan, TAND huyện Ea H'leo cho rằng có đầy đủ cơ sở chứng minh việc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. một lần vào ngày 22.12.2017 và một lần vào ngày 6.8.2018.

Đối với cáo buộc bị cáo Thủy hiếp dâm chị Q. 3 lần khác vào ngày 22.12.2017, TAND H.Ea H'leo nhận định chưa đủ căn cứ để xác định hành vi của bị cáo Thủy phạm tội hiếp dâm hay tội dâm ô. Do đó, TAND H.Ea H’leo kiến nghị tách nội dung này ra, chuyển hồ sơ để cơ quan điều tra củng cố chứng cứ, làm rõ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thủy mức án 7 năm tù giam về tội hiếp dâm. Về trách nhiệm dân sự, bị hại chưa yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét, giải quyết sau.