Đắk Lắk: Lại phát hiện vụ trồng cần sa... 'để cho gà, vịt ăn'

Ngày 24.6, Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc một người dân trồng số lượng lớn cây cần sa trong rẫy.

Trước đó, ngày 23.6, Công an H.Cư M’gar (Đắk Lắk) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một khu rẫy trồng nhiều cây cần sa , nằm tiếp giáp giữa địa phận H.Cư M’gar và H.Krông Búk.

Công an H.Cư M’gar phối hợp với Công an H.Krông Búk kiểm tra khu rẫy cà phê của ông Bùi Trung Kiên (45 tuổi, trú buôn Cư Juôt, xã Cư Pơng, H.Krông Búk) và phát hiện nhiều cây cần sa tại đây. Vụ việc sau đó được bàn giao lại cho Công an H.Krông Búk điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Qua kiểm đếm, Công an H.Krông Búk xác định trong rẫy của ông Kiên có 539 cây cần sa, cao từ 0,4 - 3 m; được trồng trên diện tích khoảng 1,1 ha.

Tại cơ quan công an, ông Kiên khai vào cuối năm 2019, một người từ Quảng Ngãi (không rõ lai lịch) đến làm thuê cho ông và tặng ông một số hạt giống. Khoảng tháng 4.2020, ông Kiên đã gieo trồng số hạt giống cần sa này trong rẫy ... "để cho gà, vịt ăn".

Hiện Công an H.Krông Búk đã nhổ bỏ, tịch thu số cây cần sa nói trên và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trong tháng 5 và 6, tại hai huyện Cư Mgar và Krông Năng (Đắk Lắk), lực lượng chức năng đã phát hiện 4 vụ trồng cần sa, hủy bỏ hơn 1.000 cây cần sa trên các vườn rẫy

Khi xử lý các vụ việc này, người trồng cần sa đều khai trồng cho gia súc, gia cầm ăn để mau lớn, kháng bệnh…