Đắk Lắk: Một cán bộ phường tử vong tại trụ sở để lại thư tuyệt mệnh

Chiều 20.11, một lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã cử lực lượng phong tỏa trụ sở UBND P.Tân Lợi để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân anh N.Đ.C (39 tuổi, cán bộ văn phòng Đảng ủy P.Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) tử vong tại trụ sở này.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 20.11, anh C. vẫn tới cơ quan làm việc nhưng biểu hiện hơi khác mọi ngày. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, một cán bộ phát hiện anh C. nằm bất tỉnh ở khu vực sân trước trụ sở UBND P.Tân Lợi nên hô hoán mọi người tới hỗ trợ. Tuy nhiên, khi mọi người kiểm tra, anh C. đã tử vong từ trước.

Thông tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột cũng cho biết khi khám nghiệm hiện trường và thi thể, công an phát hiện thư tuyệt mệnh trong túi quần anh C.