Đắk Lắk: Nam thanh niên sát hại cụ bà 84 tuổi để cướp nhẫn vàng

Theo điều tra ban đầu, Hào cùng gia đình đang ở trọ tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Đầu tháng 2, Hào thấy cụ bà N.T.D (84 tuổi) ở cùng chỗ trọ có đeo 1 chiếc nhẫn vàng nên nảy sinh ý định cướp để bán lấy tiền chuộc xe máy đã cầm cố và tiêu tết.

Khoảng 15 giờ ngày 6.2, thấy bà D. ở nhà một mình, Hào cầm 1 chày gỗ đi sang nhà bà. Lợi dụng lúc bà lão không để ý, Hào cầm chày đánh nhiều cái vào đầu và đạp nhiều cái vào bụng nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột đã tích cực điều tra, truy tìm hung thủ . Sau gần 8 giờ gây án, Hào đã bị công an bắt giữ. Ngay trong đêm qua 6.2, công an cũng thu lại được chiếc nhẫn vàng, chiếc chày gỗ tang vật mà Hào dùng sát hại nạn nhân.