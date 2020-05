Đắk Nông: Bắn vợ và em vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình , bà Lê Thị Thành (44 tuổi, trú thôn 12, xã ĐắkR’La) đi khỏi nhà nhiều ngày không về. Ông Võ Hồng Hải (43 tuổi), chồng bà Thành, nhiều lần đi tìm khuyên vợ trở về nhưng bà Thành không đồng ý. Đến 21 giờ ngày 29.4, bà Thành trở về nhà và hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Ông Hải dùng súng tự chế bắn 1 phát trúng vào đùi trái của bà Thành. Lúc này, anh Lê Hữu Hiến (em trai bà Thành) và người nhà can ngăn thì bị ông Hải dùng súng tự chế bắn vào thái dương anh Hiến.

Hậu quả, bà Thành bị thương ở chân trái phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Mil. Anh Hiến bị một vết thương ở phần đầu được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk phẫu thuật cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Đắk R'la tạm giữ ông Võ Hồng Hải, bàn giao cho Công an H.Đắk Mil xử lý. Sau đó, ông Hải được gia đình bảo lãnh về nhà. Đến ngày 2.5, ông Hải uống thuốc cỏ tự tử , được đưa đi cấp cứu. Vụ việc đang được Công an H.Đắk Mil tiếp tục làm rõ.