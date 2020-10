Đắk Nông: Bắt giam bị can ép bé gái 12 tuổi quay clip khiêu dâm

Ngày 21.10, lãnh đạo Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Vũ (19 tuổi, trú TP.Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi “ sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm ”.

Sau khi có được hình ảnh trên, Vũ tiếp tục yêu cầu cháu N. phải tự quay video cảnh cháu bé khiêu dâm để gửi cho mình. Nếu không, Vũ sẽ đăng ảnh khỏa thân của cháu N. lên mạng xã hội.

Tiếp đó, Vũ tải một clip có nội dung khiêu dâm trên mạng gửi cho cháu N. và yêu cầu nạn nhân xem, làm theo. Do sợ hãi, cháu N. đã tự quay 2 clip khỏa thân của mình rồi gửi qua tin nhắn facebook cho Vũ. Sau đó, Vũ đã tải và lưu các clip này vào điện thoại để xem.

Đến ngày 10.10, gia đình cháu N. phát hiện sự việc nên đã làm đơn trình báo công an. Khi làm việc với công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kiểm tra điện thoại của Vũ, công an đã phát hiện các video nhạy cảm của cháu N.