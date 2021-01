Đắk Nông: Chuẩn bị xét xử đường dây xăng giả của Trịnh Sướng

Ngày 8.1, TAND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo, công bố thông tin liên quan đến phiên tòa sơ thẩm xét xử 39 bị cáo trong vụ án “ sản xuất, buôn bán hàng giả ” (xăng giả) liên quan đến Trịnh Sướng (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, trụ sở tại Sóc Trăng). Dự họp báo còn có đại diện Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, cho biết đây là vụ án sản xuất buôn bán hàng giả (xăng giả) lớn nhất toàn quốc, được dư luận quan tâm. Vụ án có 39 bị cáo, 5 tổ chức, 5 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 23 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người liên quan.

HĐXX vụ án sẽ có 5 người (2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân). Trong đó, 2 thẩm phán là ông Lương Đức Dương và ông Lê Quốc Hương. Có 3 kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại tòa.

Hồ sơ vụ án phải chở bằng xe tải

Theo nội dung thông cáo, phiên tòa xét xử Trịnh Sướng cùng đồng phạm sẽ bắt đầu vào 8 giờ ngày 12.1; dự kiến xét xử đến 29.1 (trong 18 ngày làm việc). Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, quy mô lớn, dư luận xã hội rất quan tâm, được Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông theo dõi, chỉ đạo giải quyết. “Hồ sơ vụ án được chuyển sang tòa có mấy chục thùng, phải vận chuyển bằng xe tải”, ông Chiến trao đổi.

Vụ án có 3 nhóm tội phạm với 39 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Trịnh Sướng là bị cáo thu lợi nhiều nhất với 102 tỉ đồng; Lê Văn Hùng là bị cáo thu lợi ít nhất với số tiền hơn 27 triệu đồng. Tổng số xăng giả được phát hiện trong vụ án là trên 3,5 triệu lít.

Trịnh Sướng bị công an bắt giữ trong quá trình điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt một số câu hỏi liên quan đến vụ án. Đối với câu hỏi “Trịnh Sướng có phải cầm đầu đường dây sản xuất xăng giả trong vụ án này không?”, ông Phan Thanh Hải, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông, cho biết quá trình điều tra ban đầu có 3 nhóm bị cáo của 3 vụ án; sau đó cả 3 vụ án trên được nhập lại thành một. Trong đó, quy mô vụ của Trịnh Sướng là lớn nhất, phạm tội nghiêm trọng nhất và thu lợi lớn nhất nên được xác định là đầu vụ. Sau này, khi xét xử thì HĐXX sẽ phân hóa từng bị cáo để có mức án phù hợp.

Đối với câu hỏi "hội trường của TAND tỉnh Đắk Nông cũng như các phòng xử án có diện tích nhỏ, làm cách nào để khắc phục khi số lượng bị cáo, luật sư, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan quá đông?", đại diện TAND tỉnh Đắk Nông cho biết tới đây tòa sẽ làm rạp, hệ thống loa ở ngoài để người thân các bị cáo, báo chí dự, theo dõi.

Trịnh Sướng thu lợi bất chính 102 tỉ đồng

Theo cáo trạng của Viện KSND Đắk Nông, tháng 1.2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường.

Nhận định đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả liên quan đến nhiều đối tượng, xảy ra trên địa bàn nhiều tỉnh thành của cả nước, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã báo cáo và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an để điều tra, thu thập chứng cứ phá án.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông xác định một số đối tượng bán dung môi cho Trịnh Sướng ở Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng ở TP.HCM. Vào tháng 5.2019, công an đã khám xét khẩn cấp kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng (thuộc Công ty TNHH Mỹ Hưng), giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra đối với Trịnh Sướng (Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng) và một số người liên quan khác.

Qua điều tra, Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã tổ chức pha chế, sản xuất ra hơn 133 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, tổng số lượng hàng giả tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.500 tỉ đồng.

Trịnh Sướng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 102 tỉ đồng khi bán ra thị trường gần hết số xăng, dầu giả thông qua 337 cửa hàng thuộc đại lý bán hàng của Công ty TNHH Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và Công ty Ressol.

Khi kết thúc quá trình điều tra vụ án sản xuất, buôn bán xăng giả này, Công an tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố tất cả 39 bị can. Trong đó, có 17 bị can bị tạm giam, 18 bị can được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, 4 bị can được bảo lãnh tại ngoại.