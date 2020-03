Đắk Nông: Xác minh thông tin bé trai 14 tuổi mang dao đi cướp điện thoại

Liên quan đến vụ một thiếu niên bị tố dùng dao cướp điện thoại, ngày 4.3, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết cơ quan này đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý trường hợp bé trai tên H. (14 tuổi, trú xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) bị người dân “tố” có hành vi cướp tài sản

Trong clip được đăng tải, một người phụ nữ luống tuổi tỏ thái độ hốt hoảng và khẳng định cháu trai đã xin đi nhờ xe rồi dùng dao uy hiếp để cướp điện thoại của mình. Tại hiện trường, người quay clip còn giữ lại 1 con dao gấp, dài khoảng 20 cm được cho là hung khí mà thiếu niên đã dùng để uy hiếp người phụ nữ đi đường.

Bài viết trên của tài khoản T.N. đã nhận hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các bình luận đều chê trách cháu trai đã làm chuyện xấu, gây ảnh hưởng đến xã hội. Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận tỏ thái độ nhân văn hơn, yêu cầu chủ tài khoản xóa hình ảnh hoặc che mặt cháu trai lại để khỏi ảnh hưởng đến tâm lý của cháu về sau.

Trao đổi qua điện thoại, chủ tài khoản mạng xã hội T.N. cho biết khi bị giữ lại, cháu trai không chịu nói chuyện, không trả lời bất kỳ ai. “Khi tôi đang lái xe trên địa bàn xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp, thì nghe người phụ nữ phía trước kêu cướp. Ngay sau đó, tôi đã đuổi theo, giữ cháu bé lại để chờ công an đến làm việc. Tại hiện trường, tôi có hỏi mấy câu nhưng cháu bé không nói gì cả”, chủ tài khoản mạng xã hội T.N. nói.

Được biết trong chiều 3.3, Công an huyện Đắk R'lấp và Công an xã Kiến Thành đã tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, lập biên bản vụ bé trai bị tố cướp điện thoại . Một cán bộ Công an huyện Đắk R'lấp cũng cho biết sẽ xác minh xem cháu H. có vấn đề gì về thần kinh hay không để có căn cứ xử lý.