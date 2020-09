Đâm chết hàng xóm vì chặt cây tầm vông ngã sang đất, lãnh án 15 năm tù

Theo cáo trạng, ngày 23.5.2020, ông Lê Thanh Tuấn (ngụ cùng ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận) dùng rựa ra phần đất giáp ranh với Sơn để chặt cây tầm vông có ngọn ngã sang. Giữa Sơn và Tuấn xảy ra mâu thuẫn, cãi vả.

Sơn lấy cây cào cỏ đánh ông Tuấn, ông Tuấn chụp giữ được và dùng rựa chém trúng tay Sơn.

Trong lúc đánh nhau, Sơn bị té ngã, ông Tuấn giật được cào cỏ, nhặt được lưỡi rựa văng ra khỏi cán chém vào đầu gối Sơn. Sơn bỏ chạy vào nhà lấy con dao và đội nón bảo hộ lao động.

Gặp ông Tuấn đang cầm lưỡi rựa và cây cào cỏ đi từ phía sau lên, Sơn cầm dao đâm thẳng vào ngực ông Tuấn. Ông Tuấn bỏ chạy về đến trước cổng nhà thì gục ngã, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Sau khi đâm chết hàng xóm, bị cáo Sơn vào nhà cất nón bảo hộ, rựa, cào cỏ rồi được gia đình chở đến bệnh viện khâu vết thương và đến Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đầu thú. Kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh , Tuấn chết do sốc mất máu do vết thương vùng ngực trái. Sơn bị thương tích 3%.