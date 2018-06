Đâm chết vợ cũ, con trai ruột sau 2 tuần ly dị vì nghi vợ cũ có bồ mới

Ngày 3.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành (Bến Tre), cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đá gà và lắc bầu cua ăn tiền tại nhà ông Nguyễn Văn Quân, ở ấp An Hòa, xã An Hóa, H.Châu Thành.