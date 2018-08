Đâm dao vào bụng tự sát sau khi nghịch súng săn khiến bạn chăn trâu tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (8.8) tại địa bàn xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Chiều cùng ngày 8.8, ông Nguyễn Bá Văn, Phó trưởng Công an xã Lăng Thành, xác nhận vụ việc và cho biết, công an xã đang bảo vệ hiện trường, chờ Công an huyện Yên Thành và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, sáng nay, em Vi Văn H. (14 tuổi, ngụ xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng với 3 người bạn trong xã đi chăn trâu tại khu vực đồi thuộc xã Lăng Thành. Cả nhóm sau đó vào một căn nhà cũ của đội viên Tổng đội Thanh niên xung phong 6 (Nghệ An), đang chờ giải tỏa để chơi.

Tại đây H. phát hiện 1 khẩu súng săn nên cầm lên chơi. Khi H. bóp cò thì bất ngờ súng phát nổ khiến viên đạn bay trúng em Lô Văn M. (14 tuổi) khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Thấy bạn trúng đạn, hai người bạn đi cùng H. hoảng sợ bỏ chạy.

Riêng H. sau khi gây ra sự cố cũng đã hoảng loạn, lấy con dao tự cứa vào cổ và đâm 1 nhát vào bụng để tự tử. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã báo chính quyền địa phương và khẩn trương đưa H. đi cấp cứu.