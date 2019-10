Đám đông hiếu kỳ tụ tập xem tai nạn chết người ở Đông Hà

Vào lúc gần 10 giờ trưa 15.10, trên Quốc lộ 1 đoạn giao với đường Bùi Thị Xuân (TP.Đông Hà), anh Nguyễn Văn Kháng điều khiển xe tải BS 74C - 059.54 lưu thông hướng Vĩnh Linh - Đông Hà, khi rẽ trái vào đường Bùi Thị Xuân, thì xảy ra tai nạn với xe máy BS 36B3 - 351.93 do chị Trịnh Thị Mỹ Hạnh (trú thôn Trà Liên Tây - xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) điều khiển từ Triệu Phong ra.

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm chị Hanh tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã kéo một đám đông hiếu kỳ vây kín để xem lực lượng chức năng làm việc.

Đám đông hiếu kỳ tập trung tại hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Được biết, vị trí xảy ra vụ tai nạn chết người được xem là điểm đen về tai nạn giao thông ở TP.Đông Hà. Tại vị trí này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiệp trọng, làm chết người.

Theo Đội CSGT (Công an TP.Đông Hà) thì đơn vị đã tham mưu cho Ban an toàn giao thông thành phố có những đề xuất cải tạo khu vực này, để việc lưu thông được khoa học và an toàn hơn, nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xem xét.